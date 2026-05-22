Мэрия Калининграда сообщила о 11 жалобах на зацеперов с начала года

МУП «Калининград-ГорТранс» с начала 2026 года направил в полицию 11 официальных жалоб на зацеперов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.
Как отметили в мэрии, весь общественный транспорт предприятия оборудован видеорегистраторами, поэтому к заявлениям в правоохранительные органы прикладываются видеозаписи.
В администрации заявили, что подобные развлечения представляют серьезную угрозу для жизни подростков. В частности, при резком торможении или повороте человек может сорваться с кузова транспорта и попасть под колеса автомобилей. Кроме того, существует риск смертельного поражения электрическим током.
«Мы не можем спокойно смотреть на подобного рода развлечения подростков. Они демонстрируют не “уровень крутизны”, это индикатор человеческой беспечности», — заявили в администрации.
В мэрии также отметили, что в случае происшествий ответственность может затронуть не только самих нарушителей, но и работников транспорта, включая водителей и кондукторов, несмотря на то, что перевозчик отвечает за безопасность внутри салона, а не за действия людей снаружи транспортного средства.
«Да, в КоАП есть штрафы для совершеннолетних нарушителей по соответствующей статье, но что такое 4000 рублей по сравнению с человеческой жизнью!» — добавили в горадминистрации.
Там напомнили, что если нарушителю не исполнилось 16 лет, к ответственности могут привлечь родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (100−500 рублей). Власти призвали калининградцев провести с подростками профилактические беседы о последствиях зацепинга.