В Курчатовском районе Курской области стартовал ремонт участка дороги

Ремонт участка дороги Дьяконово — Суджа — граница с Украиной — Любимовка — п. им. К. Либкнехта стартовал в Курчатовском районе Курской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Протяженность объекта составляет 21,4 км. Специалисты уже завершили подготовительный этап: они очистили откосы от деревьев и кустарника. Сейчас рабочие устраивают выравнивающий слой из черного щебня и параллельно укладывают верхний слой асфальтобетона. Помимо обновления покрытия, специалисты восстановят заездные карманы и обочины, отремонтируют водопропускные трубы, установят два остановочных павильона, проведут монтаж барьерного ограждения и пластиковых сигнальных столбиков, а также заменят дорожные знаки и нанесут разметку.
Отмечается, что ремонт особенно важен для жителей прилегающих населенных пунктов: участок подходит к селу Любимовка, где расположены средняя школа и филиал межпоселенческой библиотеки, и проходит через поселок Никольский Курчатовского района с Домом культуры и фельдшерско-акушерским пунктом. Всего в 2026 году в Курской области планируется отремонтировать более 200 км автодорог регионального и межмуниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.