В Курчатовском районе Курской области стартовал ремонт участка дороги

Отмечается, что ремонт особенно важен для жителей прилегающих населенных пунктов: участок подходит к селу Любимовка, где расположены средняя школа и филиал межпоселенческой библиотеки, и проходит через поселок Никольский Курчатовского района с Домом культуры и фельдшерско-акушерским пунктом. Всего в 2026 году в Курской области планируется отремонтировать более 200 км автодорог регионального и межмуниципального значения.