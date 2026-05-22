Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с отселением соседей «падающей» высотки в Калининграде. В ведомство обращались жители дома № 68 на Московском проспекте. Информацию об этом опубликовали на сайте СКР.
«В новостной программе на федеральном телеканале сообщалось о несогласии жильцов многоквартирного дома в Калининграде с решением о принудительном выселении. Граждане обратились по этой проблеме к председателю СК России А. И. Бастрыкину. Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Дмитрию Канонерову предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки на Московском проспекте в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания трёх датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
С 14 мая в доме № 68 на Московском проспекте отключили горячую и холодную воду. В конце месяца планируют прекратить подачу электричества. На территории установили забор и выставили охрану. Далее администрация намерена ограничить доступ жильцов в здание. Собственники квартир оспаривают действия властей в суде, но заседание отложили до 11 июня.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Людям обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. На Московском проспекте, 68 остаются заселёнными около 50 квартир, жильцы которых выступают против переезда. Что происходит в доме и чего хотят соседи «падающей» высотки читайте в материале Калининград.Ru — «Без воды и гарантий».