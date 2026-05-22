Стало известно, какие спортмены представят Калининград на Российско-Китайских играх

Болеть будем за нашу волейболистку и скалолазку.

Волейболистка Милана Минаева и скалолазка Александра Нетепенко представят Калининград на Российско-Китайских играх, которые совсем скоро пройдут в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

Милана Минаева — доигровщица «Локомотив-СШОР по ИВС». В прошлом сезоне девушка была капитаном российской сборной, которая стала победителем III Игр стран СНГ. В составе национальной команды до 17 лет она уже выиграла турнир «Корнаккья» в Италии.

Александра Нетепенко выступает вместе со спортсменами 15−16 лет. По итогам прошлого года Саша признана «Лучшей юной спортсменкой Калининградской области по олимпийским видам спорта».

25 мая в Светлогорском «Янтарь-Холле» состоится торжественное открытие соревнований.

Желающие посетить состязания по баскетболу, бадминтону, волейболу и художественной гимнастике могут оформить бесплатные билеты здесь.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
