Стало известно, какие спортмены представят Калининград на Российско-Китайских играх

Милана Минаева — доигровщица «Локомотив-СШОР по ИВС». В прошлом сезоне девушка была капитаном российской сборной, которая стала победителем III Игр стран СНГ. В составе национальной команды до 17 лет она уже выиграла турнир «Корнаккья» в Италии.