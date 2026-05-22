ФК «Пари Нижний Новгород» судится с Соцфондом из-за долга в 2,2 млн рублей

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР). Как сообщается в картотеке арбитражных дел, представители спортивной организации пытаются оспорить крупное доначисление.
Социальный фонд выставил автономной некоммерческой организации «ФК “Пари НН”» недоимку на сумму почти 2,2 млн рублей. Кроме того, ведомство требует взыскать с клуба пени в размере 323,4 тысячи рублей и штраф в размере 435,5 тысячи рублей.
Руководство нижегородской команды намерено признать решение СФР недействительным. Арбитражный суд уже принял исковое заявление к производству, а первое судебное заседание по этому спору назначено на 7 июля 2026 года.
