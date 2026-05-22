ТГУ создаст первые в России роботизированные ячейки ультразвуковой сварки для «Автоваза»

Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил, что передовая инженерная школа «Гибридные и комбинированные технологии» ТГУ реализует проекты по роботизации производственных процессов на «Автовазе». «В рамках партнерства с “Автовазом”, который является генеральным индустриальным партнером ПИШ “ГибридТех”, специалисты ТГУ по направлению роботизации ведут работы по созданию роботизированных ячеек для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей Lada, роботизации процессов клепки бамперов, а также внедрению систем автоматического контроля качества на базе машинного зрения и искусственного интеллекта», — отметили в ТГУ.