ТГУ создаст первые в России роботизированные ячейки ультразвуковой сварки для «Автоваза»

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разрабатывают роботизированные ячейки для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей Lada. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил, что передовая инженерная школа «Гибридные и комбинированные технологии» ТГУ реализует проекты по роботизации производственных процессов на «Автовазе». «В рамках партнерства с “Автовазом”, который является генеральным индустриальным партнером ПИШ “ГибридТех”, специалисты ТГУ по направлению роботизации ведут работы по созданию роботизированных ячеек для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей Lada, роботизации процессов клепки бамперов, а также внедрению систем автоматического контроля качества на базе машинного зрения и искусственного интеллекта», — отметили в ТГУ.
Как сообщил директор ПИШ «ГибридТех» Александр Селиванов, основное внимание разработчики сосредоточили на создании роботизированной ячейки для ультразвуковой сварки «под ключ», аналогов которой в России сейчас нет. Универсальная конструкция позволяет заниматься сваркой деталей обивки багажника для моделей Lada Vesta и Lada Azimut в автоматическом режиме без переналадки оборудования, оператору достаточно лишь выбрать тип детали на пульте управления.
«Это потребовало глубокой конструктивной проработки: интеграции необходимых датчиков, пневмоприводов автоматически регулируемых прижимов, оптимизации укладки кабель-каналов. При этом расположение всех элементов не должно препятствовать обработке деталей разных типов. По результатам нашего обзора, в мировой практике аналогов такого решения пока не существует: у производителей оснастка, как правило, специализирована под конкретную деталь, а переналадка осуществляется вручную», — отметил Селиванов.
Перспективой сотрудничества является создание нового поколения средств производства на единой киберфизической платформе, объединяющей гибридные технологии, автоматизированные средства измерения и элементы искусственного интеллекта, сообщил куратор и научный консультант школы, ректор ТГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Криштал. «При поддержке нашего генерального индустриального партнера, который ставит реальные производственные задачи, и с учетом реализации нацпроектов в области средств производства и автоматизации, мы закладываем фундамент долгосрочного развития Передовой инженерной школы “Гибридные и комбинированные технологии”, — подчеркнул Криштал.
Сотрудничество ТГУ и «Автоваза» реализуется в рамках утвержденной корпоративной политики, предусматривающей масштабное внедрение промышленных роботов, коботов (коллаборативных роботов), а также разработку логистических роботизированных комплексов собственного производства.