Юрий Шалабаев открыл спортивные площадки, созданные по проекту «Вам решать!»

— Сегодня мы принимаем первые объекты по проекту «Вам решать!», которые созданы в школах № 79 и 85 в Сормовском районе, — отметил глава города Юрий Шалабаев. — В 79-ой школе в прошлом году также по проекту "Вам решать! сделали многофункциональную спортивную площадку, где можно заниматься футболом, волейболом. Посмотрел сейчас, как она пережила зиму: хорошее резиновое покрытие и ограждение. А в этом году, поскольку был большой запрос от учеников и жителей близлежащих домов, сделали еще одну площадку, хоккейную, с бортами. Летом она также будет использоваться как многофункциональная.