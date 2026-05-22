В Смоленске прошла Всероссийская научная конференция по цифровизации

Всероссийская научная конференция «Цифровое пространство: экономика, управление, социум» прошла в Смоленске. Мероприятие состоялось по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Конференция прошла на базе Смоленского государственного университета (СмолГУ). Повестка была выстроена вокруг практических задач: от подготовки кадров для цифровой экономики до внедрения технологий в госуправление и предоставление госуслуг. При этом отдельное внимание уделили влиянию цифровых изменений на различные группы населения.
«Участие в подобных конференциях — отличный способ сократить дистанцию с гражданами и “с глазу на глаз” обсудить значимость проводимой нами работы. Это действительно здорово — делать то, что приносит пользу людям», — отметила главный специалист отдела развития инфраструктуры электронного правительства департамента развития цифровых сервисов и услуг Министерства цифрового развития Смоленской области Валерия Титова.
На конференции также привели данные по Смоленской области. Так, уровень «цифровой зрелости» региона достиг 64,3% при плановом значении 37,5%. Кроме того, область вошла в топ-20 субъектов России по уровню цифровой трансформации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.