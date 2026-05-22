В технопарке «Сколково» пройдет форум Startup Village

Форум Startup Village состоится 28−29 мая 2026 года на территории технопарка «Сколково» и техносада, сообщили в «Сколково».
Первый день будет посвящен публичному формулированию технологических запросов корпораций. Во второй день разработчики представят решения под конкретные задачи заказчиков. Откроет программу сессия «Технологические заказы российской экономики: что бизнес готов покупать сегодня», на которой представители корпораций обозначат приоритеты года.
Содержательная программа будет разделена на шесть треков спроса: продукты, новые рынки, науку, таланты, креативную повестку и инфраструктуру. Все они объединятся на «Сцене технологического лидерства», где корпорации, государство, наука и технологические компании будут обсуждать переход от отдельных сделок к системным решениям — R&D-консорциумам, отраслевым стандартам, программам подготовки кадров и инфраструктурным альянсам.
Ожидается, что на площадке соберутся более 8 тыс. участников и около 3 тыс. стартапов. Планируются свыше 2 тыс. целевых бизнес-встреч и более 100 сессий деловой программы. Зарегистрироваться можно по ссылке.
