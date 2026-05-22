Спасатели ликвидировали девять техногенных пожаров

21 мая 2026 года пожарно-спасательные подразделения России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров — спасли два человека, помогли в ликвидации последствий четыре дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Всего на вызовы выезжали 192 сотрудника и 48 единиц техники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше