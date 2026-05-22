Пиры, турниры и каверы на Дженнифер Лопес: три мероприятия, ради которых стоит съездить в замок Нойхаузен

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

Старинный замок Нойхаузен расположен в Гурьевске, всего в 15 минут езды от Калининграда. И там рады всем, кто любит прекрасное — будь то рыцарские поединки, средневековые танцы или современная поп-музыка. «Клопс Афиша» рассказывает о трёх событиях, на которые нужно обратить внимание.

«32 мая».

1 июня, 18:00.

В замке покажут театральное представление, главным героем которого станет легендарный барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Ему предстоит предстать перед судом за необычное преступление: появление в календаре несуществующей даты, 32 мая.

Перед началом постановки зрителей пригласят на экскурсию, которую проведёт сам Барон — так спектакль соединяет театр с атмосферой старинного замка.

«С пира на турнир».

5 и 19 июня, 3, 7 и 31 июля, 19:00.

В замке Нойхаузен стартует вечерняя программа, объединяющая средневековый ужин и рыцарское шоу. Дйствие развернётся в каминном зале и на турнирной площадке во дворе.

Пока идут приготовления к турниру, внутри замка гостей ждёт средневековый пир. В меню — свиная рулька, приготовленная на открытом огне, и свежий хлеб с крапивой, который выпекают прямо перед подачей.

Вечером рыцари сразяться за руку Анны Марии. После первого этапа турнира гостей ждёт перерыв: мастер-классы и интерактивные площадки. Когда бойцы закончат схватки, зрителей пригласят на вечер средневековых танцев. Финал — огненное представление, на котором определят сильнейшего рыцаря.

Концерт кавер-группы «Громче».

11 июля, 20:00.

Хиты, звучащие со сцены, будут знакомы каждому — а в придачу гостям обещают живой звук и танцы. Главной особенностью вечера станет площадка: в танцпол превратится не что-нибудь, а двор старинного орденского замка.

В программу вошли песни разных эпох и жанров — от Backstreet Boys до «Руки Вверх!», от Дженнифер Лопес до Татьяны Булановой. Музыканты делают ставку на узнаваемые композиции, которые публика обычно подхватывает с первых нот.

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

