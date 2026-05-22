Модель OpenAI нашла новое решение задачи Пала Эрдеша 1946 года

Компания OpenAI сообщила о решении задачи, сформулированной математиком Палом Эрдешем в 1946 году. Полученный результат опровергает предыдущие предположения ученых, отметили в организации.
Суть задачи заключается в определении максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно единице.
Ранее исследователи полагали, что оптимальным решением является квадратная сетка из точек. Модель OpenAI обнаружила бесконечное семейство конфигураций, которое позволяет получить значительно больше единичных расстояний по сравнению с квадратной решеткой.
Ранее было известно построение множества единичных расстояний на основе масштабированной квадратной сетки.
Семь месяцев назад бывший вице-президент OpenAI Кевин Вейл сообщал, что модель GPT-5 смогла решить 10 задач Эрдеша. Позднее выяснилось, что алгоритм нашел ответы, уже существовавшие в литературе.
В этот раз вместе с заявлением компания опубликовала комментарии известных математиков, подтвердивших выводы ИИ. Среди ученых, поддержавших решения искусственного интеллекта, — Нога Алон, Мелани Вуд и Томас Блум.
Оценивая значимость и влияние доказательства, полученного с помощью ИИ, я задаюсь вопросом: узнали ли мы благодаря этому что-то новое о самой задаче? Стали ли мы теперь лучше понимать дискретную геометрию? Полагаю, ответ — осторожное «да»: это событие демонстрирует, что теоретико-числовые конструкции способны дать гораздо больше ответов на вопросы подобного рода, чем мы предполагали.
Для решения задачи модель применила алгебраическую теорию чисел вместо традиционных геометрических методов. Специалисты отметили, что после этого многие ученые попробуют использовать теорию чисел для решения других задач дискретной геометрии.