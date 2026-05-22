Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми скоро откроются новые отели Hilton и Azimut

Оба объекта находятся на набережной Камы.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в ближайшее время планируется запуск двух новых гостиниц — Hilton и Azimut, сообщил глава города Эдуард Соснин на форуме «Дни пермского бизнеса». Совокупно отели будут располагать около 300 номеров. Об этом пишет «Business Class».

Hilton возводится на месте бывшего ДК «Телта», а Azimut — на территории бывшего ВКИУ. Оба объекта находятся на набережной Камы.

Ранее «КП-Пермь» писала, что оператор AZIMUT уже принял два готовых пилотных номера отеля на улице Окулова, рядом со спуском на набережную. Сейчас готовность объекта составляет около 65%.