Суд ужесточил приговор экс-замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову

Суд ужесточил наказание генерал-полковнику Халилу Арсланову, признанному виновным в получении взяток в особо крупном размере. Вместо 17 лет он проведет в колонии строгого режима 19 лет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Второй Западный окружной военный суд пересмотрел приговор бывшему заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Халилу Арсланову. Вместо ранее назначенных 17 лет генерал-полковник проведет в колонии строгого режима 19 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд признал Арсланова виновным в получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве, а также экс-генерала также лишили воинского звания.

По версии следствия, бюджетные средства были похищены в ходе исполнения госконтракта на обслуживание и ремонт спецтехники Вооруженных сил. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в августе 2013 года.

Халил Арсланов был арестован зимой 2020 года и с тех пор находился под стражей.