В Боровске Калужской области обновят пешеходную зону на улице Ленина

Пешеходную зону на улице Ленина обновят в Боровске Калужской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Специалисты обновят тротуарное покрытие: уложат новую брусчатку и тактильную плитку, а также установят новые бортовые камни. Работы проведут поэтапно. Сначала рабочие демонтируют старое покрытие, затем приступят к укладке нового.
Одновременно с обновлением покрытия особое внимание уделят безопасности пешеходов: у школы № 1 между тротуаром и проезжей частью установят новое ограждение, которое поможет снизить риски аварийных ситуаций прежде всего для детей. Завершить работы планируют до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.