Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 18 — 22 мая 2026 года

Дайджест главных новостей 18 — 22 мая 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Китае

В Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров главы государств отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия и подтвердили намерение продолжать укреплять связи между странами. Стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, промышленности, гуманитарного сотрудничества и образования.

Источник: РИА "Новости"

По итогам встречи было подписано более 40 соглашений и документов, включая Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Белоруссия и Россия провели совместную тренировку ядерных сил

Источник: РИА "Новости"

Россия и Белоруссия провели совместную тренировку по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В ходе учения состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщили в Минобороны России, также были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Дроны ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР

Источник: РИА "Новости"

ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета беспилотниками утром 22 мая. В момент удара в здании находились 86 учащихся и один сотрудник. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Россия вводит ограничения на поставки цветов из Армении

Источник: РИА "Новости"

Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении. «Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», — указали в ведомстве.

США выдвинули обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро

Источник: Reuters

США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пятерым кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях. Кастро и другие обвиняются в том, что в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»).

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше