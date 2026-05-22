Главные новости за неделю 18 — 22 мая 2026 года

Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Китае
В Пекине состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров главы государств отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия и подтвердили намерение продолжать укреплять связи между странами. Стороны обсудили вопросы экономики, энергетики, промышленности, гуманитарного сотрудничества и образования.
По итогам встречи было подписано более 40 соглашений и документов, включая Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Белоруссия и Россия провели совместную тренировку ядерных сил
Россия и Белоруссия провели совместную тренировку по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. В ходе учения состоялись пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщили в Минобороны России, также были отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
Дроны ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР
Россия вводит ограничения на поставки цветов из Армении
Россельхознадзор направил письмо об ограничении поставок цветов в адрес руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении. «Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», — указали в ведомстве.
США выдвинули обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро
США предъявили бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро и еще пятерым кубинцам обвинения в заговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях. Кастро и другие обвиняются в том, что в 1996 году кубинские истребители сбили два самолета, принадлежавших кубино-американской группе Brothers to the Rescue («Братья по спасению»).