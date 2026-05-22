В Воронеже обсудили будущее профессии архитектора

21 мая в рамках форума «Зодчество ВРН» (16+) состоялась сессия «Кто мы и куда идём?», на которой обсуждалась тема роли и профессии архитекторов в глазах разных поколений.
Модератором выступил предприниматель, общественный деятель и автор просветительского проекта «АРХИТЕКТУРНО» (Москва) Дмитрий Михеев.
По словам Марины Асадовой, основателя бюро ASADOV, члена Союза архитекторов России (Москва), главный вопрос в наши дни — как сделать деятельность понятной и востребованной. Но что изменилось? Раньше получить квартиру от государства было счастьем и подарком, а теперь люди сами выбирают не только где жить, но и в какой город вкладывать деньги.
«Раньше мы были привязаны к работе, а сейчас можем работать в одном месте, а жить в другом. Люди выбирают, где им комфортно», — заявила Марина Асадова.
Дарья Ионова, руководитель проектной группы Архитектурного бюро.
Wowhaus (Москва), поддержала коллегу: «Основной ресурс — это люди. Задача архитекторов — творить для людей».
Александр Асадов, основатель и творческий руководитель бюро ASADOV, почетный архитектор РФ (Москва), отметил глубокие перемены: «Мы переживаем революцию одну за другой. Появился один мир, потом появились профессии, затем онлайн. В скором времени торговые центры придется переформатировать. Все меняется. Мы режем город, но будущему поколению придется сшивать то, что мы нарезали».
Основатель и главный архитектор бюро «ГОРА» (Нижний Новгород) Стас Горшунов поделился мрачным, но честным прогнозом: «Мне кажется, наша профессия сократится. Три-четыре года назад все хотели идти в программисты из-за того, что там много денег. Шесть лет назад учили языки, но сейчас на этом особо не заработаешь».
Никита Маликов, руководитель архитектурного бюро «Маликов + Партнеры» (Тверь), признался, что устал от смешения стилей, где все архитекторы сражаются за заказ: «Ты не можешь подать заказчику невыдающийся жилой комплекс. Заплатят немного, поэтому приходится что-то придумывать и доказывать. Посмотрите на Москву — каждый жилой комплекс уникален, все смешано, каждый пытается выделиться. Но не факт, что это состыкуется и будет работать». На это Стас Горшунов философски заметил: «Город тем и интереснее, что ты идешь и появляются ошибки. Время сожрет все не нужное».
Татеос Бардахчиев, основатель архитектурного бюро «Мастерская открытой архитектуры» (Сочи), выступил за наследование: «Профессия связана с будущим. Опытом нужно делиться. Это мастерская. Надо передавать навыки поколениям. Город — это живая книга ошибок. По ошибкам интересно смотреть, как он развивался». Спикер признался, что ошибки случаются: «Бывает, сдаемся на этапе разработки или стройки. Не хватает эмоций, сил, терпения».
Марина Асадова напомнила, что специальность архитектора коллективная, хотя в последнее время это забыто: «Один человек против заказчиков. Политологи, урбанисты — все знают гораздо лучше нас. Мы одни, а их много, они вооружены деньгами. Если бы мы, как раньше, выглядели как Союз архитекторов — один за всех и все за одного, проблемы решать было бы проще. А сейчас — безумные плотные застройки, даже закон об архитектуре мы принять не можем».
Александр Асадов заметил, как изменилась подача: «Раньше мы делали все руками и показывали заказчикам. А сейчас все тяжело, макетирование стало отдельной профессией. Презентация — это шоу». Спикер призвал не отпускать свою должность: «Архитектор должен вести. Он должен выставить все так, чтобы остальные смогли правильно это транслировать».
Дарья Ионова вернула разговор к творчеству: «Бюро, где я работаю, связано с общественным пространством. Творчество никуда не ушло. Умение запрограммировать, придумать, чтобы пространство работало, — осталось».
В конце лекции гость из зала вернул спикеров к главному вопросу: «Кто мы и куда мы идем?». И сам же ответил на него: «Кто мы? Архитекторы. Куда мы идем? Строить будущее».