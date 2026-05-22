ФСБ накрыла нарколабораторию в Воронежской области: задержаны двое парней

Деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков выявили и пресекли на территории Подгоренского района. С поличным были задержаны два жителя Воронежской области в возрасте 20 и 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону в пятницу, 22 мая.
Нарколаборатория была организована в доме, который принадлежал одному из задержанных. В ходе обыска были обнаружены и изъяты наркотическое средство альфа-PvP общей массой около 17,8 кг, более 1 тонны химических реактивов и лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.
Финансирование деятельности нарколаборатории, включая оплату покупки дома, оборудования и химических компонентов, осуществляли представители украинского организованного преступного сообщества через переводы криптовалюты.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Сейчас фигуранты находятся под стражей.