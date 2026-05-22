ФСБ накрыла нарколабораторию в Воронежской области: задержаны двое парней

Деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков выявили и пресекли на территории Подгоренского района. С поличным были задержаны два жителя Воронежской области в возрасте 20 и 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону в пятницу, 22 мая.