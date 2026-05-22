Популярная лапша быстрого приготовления запрещена к продаже в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.
Под запретом оказалась лапша сублимированная быстрого приготовления Samyang со вкусом курицы, острого перца и лайма Hot Chicken Flavor Ramen Habanero Lime. Большинству она может быть знакома по более короткому названию Buldak, как указано на упаковке. Производителем указанной лапши является Корея.
В Беларуси запретили продавать популярную острую лапшу из Кореи.
Как выяснили специалисты, при производстве лапши использовалась недопустимая, заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка. Речь идет про краситель рибофлавин (Е101). Кроме того, не было указано функциональное (технологическое) назначение пищевых добавок рибофлавин и лимонная кислота.
Корейскую лапшу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 22 мая 2026 года.
