Популярная лапша быстрого приготовления запрещена к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярную острую лапшу из Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Популярная лапша быстрого приготовления запрещена к продаже в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.

Под запретом оказалась лапша сублимированная быстрого приготовления Samyang со вкусом курицы, острого перца и лайма Hot Chicken Flavor Ramen Habanero Lime. Большинству она может быть знакома по более короткому названию Buldak, как указано на упаковке. Производителем указанной лапши является Корея.

В Беларуси запретили продавать популярную острую лапшу из Кореи. Фото: danger.gskp.by.

Как выяснили специалисты, при производстве лапши использовалась недопустимая, заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка. Речь идет про краситель рибофлавин (Е101). Кроме того, не было указано функциональное (технологическое) назначение пищевых добавок рибофлавин и лимонная кислота.

Корейскую лапшу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 22 мая 2026 года.

