Россиянам рассказали о правилах перевозки лекарств в жару

Титова: лекарства лучше перевозить в ручной клади.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, сообщила провизор аптеки «Столички» Карина Титова.

«Большинство лекарственных форм требуют температурного режима не выше плюс 25 градусов Цельсия. В поездке на поезде или машине аптечку следует держать в салоне или купе, избегая багажных отсеков. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, но помните: жидкости в емкостях более 100 миллилитров провозить в салоне запрещено», — сказала эксперт в беседе с «Лента.ру».

Титова отметила, что для перевозки препаратов в большом объеме может потребоваться справка или рецепт от врача. Она уточнила, что конкретные правила могут различаться у разных авиакомпаний, поэтому перед вылетом лучше уточнить их на сайте перевозчика.

Провизор также напомнила, что в жару нельзя оставлять в машине инсулин, нитроглицерин, гормональные препараты, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. При нагревании молекулы их действующих веществ начинают разрушаться, а эффективность препарата падает.