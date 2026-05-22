Россиянам рассказали о правилах перевозки лекарств в жару

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, сообщила провизор аптеки «Столички» Карина Титова.
«Большинство лекарственных форм требуют температурного режима не выше плюс 25 градусов Цельсия. В поездке на поезде или машине аптечку следует держать в салоне или купе, избегая багажных отсеков. При авиаперелетах аптечку лучше брать в ручную кладь, но помните: жидкости в емкостях более 100 миллилитров провозить в салоне запрещено», — сказала эксперт в беседе с «Лента.ру».
Титова отметила, что для перевозки препаратов в большом объеме может потребоваться справка или рецепт от врача. Она уточнила, что конкретные правила могут различаться у разных авиакомпаний, поэтому перед вылетом лучше уточнить их на сайте перевозчика.
Провизор также напомнила, что в жару нельзя оставлять в машине инсулин, нитроглицерин, гормональные препараты, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. При нагревании молекулы их действующих веществ начинают разрушаться, а эффективность препарата падает.