Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с выпускниками программы «Время героев». Глава государства сообщил, что просил Минобороны РФ и фонд «Защитники Отечества» работать в тесном контакте с Минздравом по вопросу гражданской медицины.
«Гражданская медицина никогда ни в чем не отказывала. Наоборот, ко мне многократно обращались с просьбой помочь объединить усилия с медицинскими учреждениями Минобороны. На мой взгляд, сейчас это все-таки лучше налажено, чем было в начале, чем было в 2022 году. Но уверен, что есть над чем работать», — сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что военная медицина имеет свою специфику. По его словам, чтобы оказать качественную медицинскую помощь, необходимо использовать все возможности.