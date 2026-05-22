МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал выпускников «Времени героев» работать в команде.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы «Время героев». Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов выразил слова благодарности главе государства за личную вовлеченность в программу и отметил, что ее участники стали единой командой.
«Все об этом говорят сегодня, нужно уметь работать в команде. И тогда будет достигаться максимальный результат. Ну вот вы сказали: “мы созваниваемся со своими коллегами, с боевыми товарищами и мы чувствуем себя командой”. Очень приятно, что вы упомянули и о нашей единой общей команде. Вот так и будем работать в команде. Успехов!» — сказал Путин.