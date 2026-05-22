Путин рассказал, с чего должна начинаться работа в системе госуправления

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Работа в системе государственного управления должна начинаться с муниципальной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Герой России, кавалер трех орденов Мужества, глава администрации муниципального образования Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев во время встречи с Путиным дал совет участникам федеральных и региональных программ начинать свою работу с муниципальной службы.
«Вы сказали, что работаете на муниципальном уровне, и рекомендуете всем начинать именно там, а я к Вам присоединяюсь… Потому что работать на таком уровне, на муниципальном, прямо непосредственно с людьми, да ещё, как в Вашем случае, на Родине своей на малой, это вдвойне сложно», — отметил он.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы «Время героев».