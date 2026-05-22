Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске отремонтировали фасад дома на Морском бульваре

В ходе работ специалисты отремонтировали кирпичную кладку, устранили трещины и усилили цоколь.

В Балтийске завершили капитальный ремонт фасада дома на Морском бульваре, 7, расположенного рядом с самым западным маяком России. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области.

Как отметили в ФКР, здание, несмотря на перестройку в советское время, нуждалось в восстановлении. В ходе работ специалисты отремонтировали кирпичную кладку, устранили трещины и усилили цоколь.

При этом архитектурный облик здания постарались сохранить. Подрядчик отремонтировал карнизы, кронштейны и рельефные обрамления окон, а также восстановил балконные плиты. Новые ограждения изготовили по сохранившимся фрагментам, повторив оригинальные изгибы.

В ФКР также сообщили о начале работ по капитальному ремонту фасада соседнего дома на Морском бульваре, 5.

Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области.