В Балтийске отремонтировали фасад дома на Морском бульваре

В Балтийске завершили капитальный ремонт фасада дома на Морском бульваре, 7, расположенного рядом с самым западным маяком России. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Калининградской области.
Как отметили в ФКР, здание, несмотря на перестройку в советское время, нуждалось в восстановлении. В ходе работ специалисты отремонтировали кирпичную кладку, устранили трещины и усилили цоколь.
При этом архитектурный облик здания постарались сохранить. Подрядчик отремонтировал карнизы, кронштейны и рельефные обрамления окон, а также восстановил балконные плиты. Новые ограждения изготовили по сохранившимся фрагментам, повторив оригинальные изгибы.
В ФКР также сообщили о начале работ по капитальному ремонту фасада соседнего дома на Морском бульваре, 5.
Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области.