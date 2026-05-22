Автоюрист рассказал, что грозит наследнику миллиардера после скандального ДТП

Сергей Корнилов, участник резонансного ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, стал инициатором громкого скандала — сначала он спровоцировал массовое ДТП, а после начал вызывающе и оскорбительно реагировать в соцсетях. Автоюрист Сергей Кузин рассказал «Российской газете», что грозит молодому водителю после ДТП.
Напомним: 20 мая, управляя желтым кабриолетом Mercedes‑Benz SL в состоянии алкогольного опьянения, он протаранил два автомобиля; у его машины оторвались колеса. По уточненным данным, обошлось без пострадавших.
По словам Кузина, сейчас он может отделаться только штрафом и лишением прав. Однако если он сядет за руль снова, то в этом случае предусмотрен административный арест, а если к этому прибавится алкоголь (либо очередной отказ от медосвидетельствования), то и лишние свободы.
«Если в течение года после истечения срока лишения прав он попадается пьяным за рулем, то есть пройдет срок лишения, потом еще год, и в течение всего этого времени будет повторное вождение в пьяном виде, это будет уже уголовная статья 264.1. При самом легком составе это лишение свободы на срок до двух лет», — сообщил эксперт.
При этом Сергей Кузин не ставит верхнего предела для наказания и напоминает, что существует множество мер, чтобы привлечь человека к ответственности за различные более мелкие правонарушения.
«Такие самовлюбленные люди вряд ли выполняют все требования правоохранителей. Есть административная статья “Мелкое хулиганство”. Второе — “Неисполнение законных требований сотрудника полиции”, третье — две уголовных статьи: это “Оскорбление сотрудника полиции” и “Причинение вреда здоровью представителя власти”. То есть статей в Уголовном кодексе более чем достаточно», — напоминает Сергей Кузин.
По данным полиции, всего с 2025 года на молодого человека были выписаны 161 административный штраф на 719 тысяч рублей. Порядка трети штрафов нижегородец не оплатил в срок.
Перед аварией Корнилов опубликовал в соцсетях видео из ресторана, где размахивал бокалом. Позже, уже пьяным за рулем, он назвал подписчиков «нищетой». После столкновения молодой человек не проявил раскаяния: позируя на капоте с оторванным колесом, он произнес: «Мажоры не умирают… Новую купим, давайте». В обращении к критикам добавил ироничную ремарку о том, что им «не по карману такая машина», и заверил, что «все прекрасно».
По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции ГУ МВД по Нижегородской области, молодой человек отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
«Вопрос стоит в жесткости сотрудников полиции. Наказать двадцатилетнего мажора сложности вообще никакой не представляет, если такую цель перед собой поставят в ГУВД по Нижегородской области. Силовики точно смогут сделать так, чтобы его жизнь разделилась на до и после», — заключил Сергей Кузин.
Как сообщает Telegram-канал 112, на следующий день после аварии юноша вновь отправился в ресторан, где продолжил выпивать. За ним приехали его друзья, которые под руки вывели пьяного парня из заведения и посадили в машину. Самостоятельно Корнилов передвигаться не мог.
В беседе с РЕН ТВ мать юноши призналась, что не понимает, что движет поступками сына. Она также не смогла уточнить, где Корнилов-младший находится после аварии.
Знакомая юноши рассказала журналистам, что это не первый подобный инцидент с его участием. А проблемы с алкоголем у парня начались после смерти отца.
Отец молодого человека, Сергей Александрович Корнилов, основал одну из крупных российских компаний по производству спецтехники и малых автобусов. Корнилов-старший скончался в 2024 году.