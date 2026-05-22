Депутаты должны обращать внимание на конкретный крик души, заявил Путин

Глава государства провел встречу с выпускниками программы «Время героев». В ходе встречи Путин обратил внимание, что после поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены в 2020 году, формирование правительства РФ стало больше зависеть от депутатов Госдумы. Он добавил, что появляется «общая ответственность».