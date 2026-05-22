Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородская область получит 14 млрд на жилье переселенцам из приграничья

В 2016 году правительство РФ планирует выделить Белгородской области 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте получили 264 семьи. О перечислении еще 2 млрд руб. врио губернатора Александр Шуваев сообщил 22 мая.

Источник: Коммерсантъ

В 2016 году правительство РФ планирует выделить Белгородской области 14 млрд руб. на жилье для пострадавших жителей приграничных районов. Первый транш в размере 2 млрд руб. в марте получили 264 семьи. О перечислении еще 2 млрд руб. врио губернатора Александр Шуваев сообщил 22 мая.

«Ъ-Черноземье» на прошлой неделе писал, что финансовую поддержку из поступивших 2 млрд получат 316 семей из семи округов: Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского и Шебекинского.

«Это люди, чьи дома полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также жители населенных пунктов, закрытых по оперативной обстановке в конце 2025 года. Средства начнут поступать на спецсчета людям уже на следующей неделе», — пояснил Александр Шуваев.

По информации врио главы региона, всего с начала специальной военной операции из 6 490 белгородских семей, потерявших жилье, 5 366 собственников уже получили новые квартиры, дома либо средства на спецсчета. На жилищные вопросы пострадавших белгородцев в регион было перечислено 30,4 млрд руб.

Также в середине апреля более 300 млн руб. из резервного фонда кабмина поступило в Белгородскую область для выплат компенсаций жителям приграничных районов. Более 700 человек получили по 15 тыс. руб. как единовременную помощь, а около 2 тыс. — по 75 или 150 тыс. руб. за частичную или полную потерю имущества соответственно.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше