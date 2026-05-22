Путин и участники программы «Время героев» поддержали бойцов СВО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и выпускники программы «Время героев» произнесли на мероприятии в Кремле троекратное «ура» в поддержку бойцов, которые находятся на поле боя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы «Время героев». Он отметил, что сейчас сложнее тем ребятам, которые находятся на поле боя.
«И давайте мы сделаем это так, как уже делали. В их честь, в их поддержку, на счет три, громко, так, чтобы они услышали, троекратное ура», — сказал Путин.