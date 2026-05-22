В Ростове-на-Дону инвестиции в основной капитал достигли 225 млрд рублей

В Ростове-на-Дону, по предварительным данным статистики, по полному кругу предприятий и организаций объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составил 225 млрд руб. Это 87,7% в сравнении с объемом финансовых вложений в 2024 году. Индекс физического объема — 80,4%, сообщили «Ъ-Ростов» в департаменте экономики областного центра.