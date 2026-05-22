Молодёжные игры. Медали Российско-Китайских стартов украсили янтарём

Трансляции всех соревнований Российско-Китайских молодежных игр в Калининграде в прямом эфире покажут три канала «Триколор». По итогам каждого соревновательного дня зрителей ждут дополнительные материалы: дневники и подборки ярких моментов игр. Также просмотр соревнований будет доступен в «VK Видео» в официальном аккаунте игр.
Уникальный дизайн наград и официальные талисманы.
Медали Х Российско-Китайских игр выполнены в классической круглой форме, однако отличаются рядом уникальных особенностей. Награды разработал известный ювелир Вячеслав Дарвин: центральная часть медалей вращается, а в каждую из них инкрустирована вставка из натурального янтаря — визитной карточки региона. Все росписи сделаны вручную и отражают индивидуальность каждого участника. По словам организаторов, дизайн медалей символизирует спортивную энергию и единство двух стран.
Талисманами игр стали медвежонок и панда — образы, отражающие национальную культуру России и Китая. Панда в цветах флага Китая держит в руках ракетку для настольного тенниса — дисциплины, в которой китайские спортсмены традиционно сильны. Медведь в форме для борьбы с российским триколором на груди символизирует силу и достижения отечественных атлетов.
Межгосударственный диалог и гуманитарная миссия.
Игры в Калининграде рассматриваются организаторами не только как спортивный праздник, но и как площадка для диалога между Россией и Китаем. Одной из ключевых миссий соревнований названы сохранение дружбы между народами и обмен культурным опытом.
«Игры в Калининграде — это возможность поработать на межправительственном уровне», — отметил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По его словам, в рамках игр планируется обсудить межгосударственную повестку с Китаем. Дегтярев также процитировал президента России Владимира Путина, который назвал Российско-Китайские игры одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества.