Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодёжные игры. Медали Российско-Китайских стартов украсили янтарём

Организаторы масштабных соревнований представили наградные медали с уникальным дизайном и символические талисманы двух стран. Прямые трансляции всех соревновательных дней будут доступны на нескольких телевизионных и цифровых платформах.

Трансляции всех соревнований Российско-Китайских молодежных игр в Калининграде в прямом эфире покажут три канала «Триколор». По итогам каждого соревновательного дня зрителей ждут дополнительные материалы: дневники и подборки ярких моментов игр. Также просмотр соревнований будет доступен в «VK Видео» в официальном аккаунте игр.

Уникальный дизайн наград и официальные талисманы.

Медали Х Российско-Китайских игр выполнены в классической круглой форме, однако отличаются рядом уникальных особенностей. Награды разработал известный ювелир Вячеслав Дарвин: центральная часть медалей вращается, а в каждую из них инкрустирована вставка из натурального янтаря — визитной карточки региона. Все росписи сделаны вручную и отражают индивидуальность каждого участника. По словам организаторов, дизайн медалей символизирует спортивную энергию и единство двух стран.

Талисманами игр стали медвежонок и панда — образы, отражающие национальную культуру России и Китая. Панда в цветах флага Китая держит в руках ракетку для настольного тенниса — дисциплины, в которой китайские спортсмены традиционно сильны. Медведь в форме для борьбы с российским триколором на груди символизирует силу и достижения отечественных атлетов.

Межгосударственный диалог и гуманитарная миссия.

Игры в Калининграде рассматриваются организаторами не только как спортивный праздник, но и как площадка для диалога между Россией и Китаем. Одной из ключевых миссий соревнований названы сохранение дружбы между народами и обмен культурным опытом.

«Игры в Калининграде — это возможность поработать на межправительственном уровне», — отметил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, в рамках игр планируется обсудить межгосударственную повестку с Китаем. Дегтярев также процитировал президента России Владимира Путина, который назвал Российско-Китайские игры одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше