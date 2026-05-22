Инфляция замедлилась во всех регионах Черноземья

В Белгородской области годовая инфляция замедлялась третий месяц подряд и в апреле составила 5,39%. Индекс потребительских цен, согласно данным Белгородстата, достиг 102,97%. Цены же практически не изменились по сравнению с мартом (0,01%). Сильнее всего за месяц подорожало продовольствие — на 0,35%, а непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,38%. В апреле 2026-го цены выросли меньше, чем в марте, это связано с укреплением рубля, а также со снижением спроса на отдельные виды как непродовольственных товаров (в том числе из-за охлаждения потребительского кредитования), так и услуг.