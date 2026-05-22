В Калининграде пройдут Российско-Китайские соревнования

В Калининграде с 24 по 31 мая пройдут Х Российско-Китайские молодежные летние игры. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов по 12 видам спорта.
История создания и развитие соревнований.
Идея создания Российско-Китайских игр возникла в 2005 году — во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао стороны договорились об организации программы по развитию спорта и физической культуры для укрепления двусторонних отношений.
Первые игры прошли в 2006 году в Тяньцзине, с тех пор состязания проводятся раз в 2 года поочередно в обеих странах. В 2016 году инициатива распространилась на зимние виды спорта: дебютные молодежные зимние игры принял Харбин, а спустя 2 года соревнования состоялись в Уфе.
За прошедшие годы игры способствовали не только поддержанию дружеских отношений двух стран, но и дали старт карьерам многих спортсменов. В 2022 году на играх выступал Савелий Коростылев, впоследствии ставший лидером лыжной сборной. Конькобежка Анастасия Семенова выиграла 4 золота и стала самой титулованной спортсменкой тех соревнований. Многократный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев также набирался опыта на играх, не оставив соперникам шансов в 2023 году.
Программа и география юбилейных стартов.
Проведение Х игр совпало с 80-летием Калининградской области и станет частью юбилейных торжеств. Соревнования пройдут на пяти объектах: во дворце спорта «Янтарный», на «Автотор-Арене», в спортивной школе № 7, на пляжном стадионе в Зеленоградске и в физкультурно-оздоровительном комплексе в Светлом. Спортсмены разыграют медали в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, настольном теннисе, пляжном волейболе, спортивной борьбе, самбо, синхронном плавании, скалолазании, ушу и художественной гимнастике.
«У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города», — отметила заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.
По ее словам, именно поэтому соревнования пройдут в том числе в Зеленоградске и Светлом, а помимо спортивной части участников и гостей ждет обширная культурная программа.
Торжественная церемония открытия состоится 25 мая в светлогорском «Янтарь-Холле» на берегу Балтийского моря. Награждение победителей и призеров пройдет на площади у Кафедрального собора на острове Канта.