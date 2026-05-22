В Калининграде пройдут Российско-Китайские соревнования

В Калининградской области пройдут юбилейные Российско-Китайские молодежные летние игры, приуроченные к памятной дате региона. В масштабных соревнованиях примут участие более 600 атлетов, которые разыграют медали в 12 дисциплинах.

Источник: АиФ Калининград

В Калининграде с 24 по 31 мая пройдут Х Российско-Китайские молодежные летние игры. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов по 12 видам спорта.

История создания и развитие соревнований.

Идея создания Российско-Китайских игр возникла в 2005 году — во время рабочей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао стороны договорились об организации программы по развитию спорта и физической культуры для укрепления двусторонних отношений.

Первые игры прошли в 2006 году в Тяньцзине, с тех пор состязания проводятся раз в 2 года поочередно в обеих странах. В 2016 году инициатива распространилась на зимние виды спорта: дебютные молодежные зимние игры принял Харбин, а спустя 2 года соревнования состоялись в Уфе.

За прошедшие годы игры способствовали не только поддержанию дружеских отношений двух стран, но и дали старт карьерам многих спортсменов. В 2022 году на играх выступал Савелий Коростылев, впоследствии ставший лидером лыжной сборной. Конькобежка Анастасия Семенова выиграла 4 золота и стала самой титулованной спортсменкой тех соревнований. Многократный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев также набирался опыта на играх, не оставив соперникам шансов в 2023 году.

Программа и география юбилейных стартов.

Проведение Х игр совпало с 80-летием Калининградской области и станет частью юбилейных торжеств. Соревнования пройдут на пяти объектах: во дворце спорта «Янтарный», на «Автотор-Арене», в спортивной школе № 7, на пляжном стадионе в Зеленоградске и в физкультурно-оздоровительном комплексе в Светлом. Спортсмены разыграют медали в бадминтоне, баскетболе, боксе, волейболе, настольном теннисе, пляжном волейболе, спортивной борьбе, самбо, синхронном плавании, скалолазании, ушу и художественной гимнастике.

«У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города», — отметила заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

По ее словам, именно поэтому соревнования пройдут в том числе в Зеленоградске и Светлом, а помимо спортивной части участников и гостей ждет обширная культурная программа.

Торжественная церемония открытия состоится 25 мая в светлогорском «Янтарь-Холле» на берегу Балтийского моря. Награждение победителей и призеров пройдет на площади у Кафедрального собора на острове Канта.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше