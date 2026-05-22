Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финский политик осудил атаку ВСУ на общежитие в ЛНР

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X выступил с критикой Украины в связи с ночной атакой на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Источник: РИА "Новости"

«Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной», — написал он.

Мема также призвал лидеров Европейского союза осудить данный теракт. По его мнению, Европа должна прекратить поставки вооружений Украине, поскольку она не соблюдает договоренности о недопустимости ударов по гражданским объектам.

Политик отметил: «Это красная линия, Киев должен уважать международное право, даже в войнах есть свои правила. Запад напрямую финансирует войну на Украине, оказывая военную поддержку, и теперь Украина использует это оружие, предназначенное для самообороны, против мирных жителей. Я призываю лидеров ЕС вернуться к дипломатии и решительно осудить этот акт. Если Европа будет молчать по этому поводу, диалог с Россией будет невозможен».

Минувшей ночью украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по зданию общежития колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. Согласно последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.