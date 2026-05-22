«Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске. Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный Украиной», — написал он.
Мема также призвал лидеров Европейского союза осудить данный теракт. По его мнению, Европа должна прекратить поставки вооружений Украине, поскольку она не соблюдает договоренности о недопустимости ударов по гражданским объектам.
Политик отметил: «Это красная линия, Киев должен уважать международное право, даже в войнах есть свои правила. Запад напрямую финансирует войну на Украине, оказывая военную поддержку, и теперь Украина использует это оружие, предназначенное для самообороны, против мирных жителей. Я призываю лидеров ЕС вернуться к дипломатии и решительно осудить этот акт. Если Европа будет молчать по этому поводу, диалог с Россией будет невозможен».
Минувшей ночью украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по зданию общежития колледжа в Старобельске, где находились 86 студентов. Согласно последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести.