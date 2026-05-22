Сделано в России: как компаниям помогают выйти на глобальный рынок

Российские предприятия увеличивают мощности, расширяют ассортимент и улучшают качество продукции. Она пользуется успехом не только в нашей стране, но и за границей. А в поиске новых клиентов за рубежом компаниям помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». По нему предприниматели получают комплексную поддержку, например, с сертификацией товаров, продвижением, участием в международных выставках.
Лучшие практики компаний, которые смогли добиться успеха на иностранных рынках, отмечают на ежегодной всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». Подробнее о том, кто в 2026 году сможет принять в ней участие и какие масштабные перемены произошли, — в нашем материале.
Узнаваемость брендов и новые номинации.
В 2026 году премия «Экспортер года» обновила название на «Экспортер года. Сделано в России». Теперь это одна экосистема, которая включает конкурс и программу продвижения национального бренда «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). Такое обновление поможет эффективнее работать над узнаваемостью российских производителей за рубежом. При подведении итогов премии у компаний с сертификатом «Сделано в России» будут дополнительные баллы и преимущества перед конкурентами.
Программа «Сделано в России» — один из важных инструментов для продвижения отечественных брендов на мировом рынке. Особенно это актуально для компаний из сектора малого и среднего бизнеса. Чтобы участвовать в программе, необходимо пройти бесплатную сертификацию продукции.
Знаком качества «Сделано в России» уже отмечены более 31 тыс. отечественных товаров. Вместе с сертификатом предприниматели получили право наносить на свою продукцию логотип — «птицу» в цветах российского триколора, символ национального бренда, который стал для многих компаний пропуском на зарубежные рынки. Кроме того, компаниям предлагают продвижение в национальных магазинах на международных электронных торговых площадках, участие в выставках и бизнес-миссиях, рекламно-информационных мероприятиях.
Более 31 тыс. отечественных товаров отмечены знаком «Сделано в России».
Еще одним нововведением премии для экспортеров в 2026 году стал расширенный перечень номинаций. Помимо традиционных направлений, например, АПК и промышленности, появились категории для компаний из сферы креативных индустрий, информационных технологий, туризма. Особое внимание уделили номинациям, которые отвечают на актуальные вызовы рынка. Например, «Маркетинговый прорыв» — для экспортеров, которые обеспечили узнаваемость российского бренда за рубежом. А в номинации «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ» наградят компании, формирующие инфраструктуру сбыта.
В 2026 году прием заявок для участия продлится до 31 мая. Подать документы могут представители малого, среднего и крупного бизнеса на сайте конкурса.
Победителей и призеров определят в два этапа. Сначала их выберут на уровне федеральных округов. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружных этапов, отберут победителей и призеров финала.
Международное партнерство с заботой о климате.
Принять участие в обновленной премии планирует экологическая компания «Ленэко» из Санкт-Петербурга. Это один из ведущих экспортеров биотопливаиз отработанного фритюрного масла. Сырье для «Ленэко» поставляют российские предприятия и заведения общепита.
Свою продукцию компания отправляет в страны Азии и Евросоюза. В 2025 году она собрала награды конкурса «Экспортер года» в категориях «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» и «Ответственный экспортер (ESG)». Генеральный директор компании Юлия Яценко стала лауреатом в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер», а директор по устойчивому развитию Лариса Горбачева — категории «Лучшая женщина-экспортер».
«Для нашей компании участие в конкурсе с 2022 года становится традицией. Признание достижений по итогам года заряжают новой энергией и оптимизмом для новых свершений. Благодаря поддержке нам удалось увеличить экспортный потенциал», — отметила Лариса Горбачева.
Достижения заряжают энергией для новых свершений.
По ее словам, компании помогает развиваться цифровая платформа «Мой экспорт». На этой площадке, не выходя из офиса, можно получить доступ к мерам поддержки, услугам РЭЦ, федеральных ведомств и партнеров. На ней собрана вся необходимая документация, в личном кабинете можно получить нужные акты и разрешительные документы. С помощью мер господдержки и участия в зарубежных выставках «Ленэко» планирует выйти на новый уровень.
«Наша цель — увеличение экспортного потенциала биопродукции с высокой добавленной стоимостью, развитие международного партнерства, сокращение выбросов парниковых газов», — добавила Лариса Горбачева.
Цифровые решения для медицины мирового уровня.
ИТ-компания «Дата Менеджмент 365» из Санкт-Петербурга в 2024 году стала лауреатом премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди МСП. Компания разрабатывает программы, которые помогают тестировать новые лекарства. Свои продукты компания поставляет в США, Великобританию, Швецию, Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Бразилию, Турцию, Египет, Грецию, Ливан.
Как отметили в «ДМ 365», при выходе на внешние рынки они опираются на меры поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Например, участвуют в программе «Сделано в России», при содействии РЭЦ представили свои решения на международной выставке инноваций в фармацевтике PharmNext в 2024 году, где заключили контракты с несколькими зарубежными клиентами.
«Для компании участие в конкурсе “Экспортер года” стало важным этапом в развитии международного направления. Достижения усилили доверие к компании со стороны зарубежных партнеров. Конкурс стал не только возможностью заявить о себе, но и дополнительным инструментом выхода на новые рынки», — поделилась представитель «Дата Менеджмент 365» Диана Лебедкина.
По ее словам, сегодня наблюдается высокий интерес к цифровым решениям для клинических исследований на рынках Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Поэтому в «Дата Менеджмент 365» рассматривают экспорт как стратегическое направление развития. В ближайшие годы компания планирует расширить партнерскую сеть и адаптировать свою платформу под требования локальных рынков. Также внимание уделят развитию технологий искусственного интеллекта.
От первого цеха до зарубежных контрактов.
В том, что экспортерам нужна комплексная поддержка для выхода на новые рынки, убедились владельцы бренда детской одежды Bodo из Новгородской области. Они выстроили в регионе производство полного цикла, открыли экспериментальный цех и дизайн-студию. Выйти на экспорт получилось в 2020 году, когда при поддержке нацпроекта бренд принял участие и получил первые контракты с Казахстаном.
За шесть лет компания расширила географию и теперь также поставляет детскую одежду в Белоруссию, Киргизию, Армению, Узбекистан и Таджикистан. Сертификат «Сделано в России» обеспечивает доверие новых партнеров.
«Без понимания культурных особенностей, законодательства, таможенных процедур и конкурентной среды в целевой стране компания рискует совершить дорогостоящие ошибки. Консультации профильных центров помогают минимизировать эти риски. Субсидии, гранты и льготное кредитование делают выход на внешние рынки более доступным, особенно для малого и среднего бизнеса», — отметила руководитель отдела продаж Bodo Анастасия Иванова.
Субсидии и льготное кредитование делают выход на зарубежные рынки более доступным.
В своей работе бренд использует инструменты РЭЦ и цифровой платформы «Мой экспорт», сотрудничает с Новгородским центром поддержки экспорта, участвует в выставках и бизнес-миссиях. В 2024 году компания стала победителем премии «Экспортер года». По словам Анастасии Ивановой, после этого узнаваемость бренда, доверие со стороны клиентов и потенциальных заказчиков возросли.
«Сильный экспортер — это новые рабочие места внутри страны, приток валюты и технологий, рост престижа отечественного производителя. Это вклад в будущее всей нашей экономики», — добавила Анастасия Иванова.
Все больше российских компаний пользуются мерами государственной поддержки по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Например, на цифровой платформе «Мой экспорт» зарегистрировались уже 45 тыс. компаний, которые получили в 2025 году свыше миллиона услуг. Более 60 тыс. малых и средних предпринимателей смогли выйти на зарубежные рынки с поддержкой государства.