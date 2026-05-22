Сделано в России: как компаниям помогают выйти на глобальный рынок

В 2026 году премия «Экспортер года» обновила название на «Экспортер года. Сделано в России». Теперь это одна экосистема, которая включает конкурс и программу продвижения национального бренда «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). Такое обновление поможет эффективнее работать над узнаваемостью российских производителей за рубежом. При подведении итогов премии у компаний с сертификатом «Сделано в России» будут дополнительные баллы и преимущества перед конкурентами.