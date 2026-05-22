Ветврачи Московского зоопарка обследовали львиц и медведя из Волгограда

Ветеринарные врачи Московского зоопарка провели обследование и операции двум львицам и бурому медведю из.

Ветеринарные врачи Московского зоопарка провели обследование и операции двум львицам и бурому медведю из волгоградского приюта «Дино». О этом 22 мая сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Ранее приют обратился за помощью к столичным специалистам. На помощь откликнулись ветеринарный врач, хирург-ортопед из Элисты Улюмжа Эрдненов, а также хирург Марьяна Токунова и анестезиолог Никита Милов из Москвы. Они и отправились в командировку в Волгоград.

С собой врачи привезли собственную мобильную операционную, пульсоксиметр, монитор для считывания частоты сердечных сокращений, капнографии и уровня насыщения крови кислородом, дистанционные инъекторы, а также все необходимые медицинские препараты.

Все манипуляции прошли штатно, животные чувствуют себя хорошо.

Фото: Московский зоопарк.