Выпускник «Времени героев» рассказал, что хочет подарить Путину свою книгу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выпускник программы «Время героев», герой РФ, член Генсовета «Единой России» Владимир Сайбель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что принял решение написать книгу, первый экземпляр он подарит родителям, а второй хотел бы подарить главе государства.
Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы «Время героев».
«Помимо учебы, плотного графика работы, я долго думал, размышлял, что же я еще могу сделать для наших людей, для граждан, особенно для боевых товарищей моих, для молодежи, и я принял решение написать книгу, книгу о подвиге своих боевых товарищей», — сказал Сайбель.
Герой России отметил, что книга будет о ценностях, которые в него заложили родители, о вере, чести, долге и боевом братстве.
«Первый экземпляр я, конечно, подарю своим родителям, своему отцу, но, Владимир Владимирович, если вы разрешите, то второй экземпляр я передам вам лично», — добавил он.
Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
На первый поток программы было зачислено 83 участника, она стартовала в мае 2024 года, завершается — 22 мая 2026 года. На втором потоке «Времени героев» обучаются 85 участников. В настоящий момент уже 70 участников первого потока программы получили назначения, восемь назначений запланированы в ближайшее время.