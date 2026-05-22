Тем, кто сейчас находятся на поле боя, сложнее всего, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Тем ребятам, которые сейчас находятся на поле боя, сложнее всего, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с выпускниками программы «Время героев».
«Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле, говорим об очень важных и сложных вещах, но вы поймете: все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас — на поле боя», — сказал Путин.
Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по поручению президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.