Власти: врачи кардиоцентра начали возвращать ритм сердца с помощью экстремального холода

Калининградский федеральный Центр высоких медицинских технологий внедрил новый высокотехнологичный метод лечения сложных сердечных аритмий — криоаблацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
Аритмия — это любое нарушение нормального ритма, частоты или последовательности сердечных сокращений. В норме сердце бьется ровно, со скоростью 60−100 ударов в минуту. При аритмии этот «мотор» сбивается: сердце может биться слишком быстро, медленно или хаотично, что в особо сложных случаях грозит риском остановки жизненно важного органа.
Впервые в регионе с помощью технологии криоаблации врачи кардиоцентра успешно провели операции по лечению сложных аритмий пяти жителям Калининградской области. Самому юному пациенту — калининградцу Кириллу — всего 20 лет. Серьезные проблемы с сердцем начались, когда ему исполнилось 14. Очаг аритмии располагался в таком месте, что на тот момент имеющиеся в арсенале врачей методики были бы либо неэффективны, либо связаны с высокими рисками для жизни пациента. Именно криоаблация смогла восстановить Кириллу сердечный ритм и вернуть нормальную работу организма и качество жизни.
Криоаблация аритмогенных зон — это малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма, при котором патологический очаг, генерирующий неправильные электрические импульсы, разрушается с помощью экстремально низких температур.
Вмешательство в среднем длится до полутора часов. В ходе процедуры доктор через прокол на вене вводит в нее катетер с баллоном на конце и по сосудам подводит его к очагу аритмии в сердце. Затем на несколько минут в баллон подается жидкий хладагент, который мгновенно замораживает клетки, генерирующие неправильные импульсы. Они погибают, а правильный сердечный ритм восстанавливается.
По словам врачей, операция достаточно комфортна для пациентов, поскольку не требует разрезов, глубокого наркоза и проводится под внутривенной седацией. В то же время успешное применение данной методики требует от каждого члена команды медиков высокого профессионализма и опыта.
«Преимущество криоаблации в том, что она может эффективно и безопасно применяться в тех случаях, когда зона аритмии находится в труднодоступных местах, расположенных в опасной близости от проводящей системы сердца, — пояснил заместитель главного врача по лечебной работе и организации медицинской помощи кардиоцентра Анжелика Постол. — Технология также применяется при нарушениях сердечного ритма у детей, и, в том числе, показана пациентам с такими видами аритмий, которые довольно часто встречается у молодых людей и беременных».
При этом, по словам врача, несмотря на указанные плюсы, криоабляция может подойти не всем. Каждый случай тщательно рассматривается на врачебном консилиуме, по итогам которого принимается оптимальное решение по индивидуальной тактике лечения пациента.