Областная ККС приостановила отставку шести ростовских судей

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ноябре 2023 года судьи Советского райсуда были заподозрены в коррупции. Тогда обыски прошли прямо в здании суда: силовики нашли доказательства взяток за отмену решений мировых судей. В мае 2024 года возбудили дело против Елены Коблевой, а в июле ее арестовали. Конкретно ее осудили за эпизод декабря 2022 года: она взяла 500 тыс. руб. за отмену конфискации двух лодок и невода у рыбака-предпринимателя, чье дело о браконьерстве оценили в 100 тыс. руб. ущерба. В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил Коблеву к 10 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и конфисковал у нее 500 тыс. руб.