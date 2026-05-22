В Ростовской области ввели ограничения на посещение лесов до 11 июня

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ввело ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Исключение сделано для лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных отрядов и патрульных групп. Ограничение действует до 11 июня и может быть продлено. Об этом говорится на сайте донского правительства.