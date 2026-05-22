Синоптик рассказал, что ждет москвичей в понедельник 25 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Апрельская прохлада в Москве в понедельник придет на смену наступившей в мае июльской жаре, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Четвертый день в Москве стоит июльская жара, так как норма майской температуры превышена на 10 градусов, однако после выходных ожидается резкое похолодание до апрельских значений и температура будет ниже нормы. Уже с понедельника похолодание продлится до конца рабочей недели с дождями и с температурой не выше 16−18 градусов тепла», — рассказал синоптик.
Он добавил, что, по предварительным данным, к следующим выходным в Москве начнется небольшое повышение температуры, но «вернется ли столица к такой июльской жаре — это покажет время».