Орловская область нарастила подтвержденные инвестиции до 20 млрд рублей

Подтвержденные инвестиции в Орловскую область с 2023 года выросли с 90 млн до более 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max по итогам встречи с заместителем губернатора — руководителем представительства региона при правительстве РФ Александром Бирюковым.

Источник: Коммерсантъ

Отмечается, что по итогам 2025 года Орловская область заняла девятое место в России и первое в Центральном федеральном округе по привлечению вложений, что было названо достижением «в непростое для инвестиций время».

В этом году в регионе планируется открытие новых перерабатывающих производств. Так, ожидается «плавный запуск» завода по переработке картофеля «Гранд фрайз» (проект «Мираторга» и «Вкусно — и точка»), в который инвестировано более 19 млрд руб.

В качестве приоритетной задачи поставлено привлечение новых инвесторов из Московской области и других субъектов РФ с опорой на стабильную работу корпорации развития Орловской области.