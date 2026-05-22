Орловская область нарастила подтвержденные инвестиции до 20 млрд рублей

Подтвержденные инвестиции в Орловскую область с 2023 года выросли с 90 млн до более 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max по итогам встречи с заместителем губернатора — руководителем представительства региона при правительстве РФ Александром Бирюковым.