В Воронежской области многодетную мать незаконно лишили выплаты

Женщина получила 350 тыс руб только после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная мать из Терновского района Воронежской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение прав. В марте 2026 года женщина родила третьего ребенка, но не смогла получить региональную единовременную денежную выплату. Ей отказали по причине отсутствия зарегистрированного брака.

Прокуратура района потребовала от соцорганов устранить нарушения закона.

— После прокурорского вмешательства женщина получила выплату в 350 тыс рублей, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что прокурорские сотрудники защищают в суде права матери погибшего участника СВО, которая не смогла получить положенную выплату.

