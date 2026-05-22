Кофе в жару: врач рассказала, кому напиток может навредить

Диетолог Чехонина: кофе в жару повышает риск аритмии и тромбов.

Источник: Комсомольская правда

В жаркую погоду привычные напитки могут по-разному влиять на организм. Особенно это касается кофе. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Чехонина рассказала, кому стоит ограничить его употребление летом. Об этом пишет aif.ru.

«Любителям кофе — сократить количество чашек до одной в день. Дело в том, что кофе обладает мочегонным эффектом, то есть способствует выведению жидкости из организма. У кого-то этот эффект больше проявляется, у кого-то — меньше, но он существует», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, это может привести к нарушению водно-электролитного баланса, когда снижается уровень важных элементов, включая калий. В результате появляются мышечные спазмы, судороги, а в тяжелых случаях — сбои в работе сердца.

Особенно осторожными с кофе стоит быть людям с гипертонией, аритмией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сочетании с жарой и обезвоживанием напиток может повышать давление и усиливать риск сгущения крови, что увеличивает вероятность тромбообразования.

Ранее терапевт Александр Козлов рассказал, что недостаток сна усиливает реакцию организма на кофеин, из-за чего даже привычная чашка кофе может привести к заметному скачку давления даже у здорового человека.