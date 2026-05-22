Какой сегодня праздник: Международный день спортивной борьбы

Международный день спортивной борьбы отмечают сегодня. Дата приурочена к историческому событию: 23 мая 1904 года в Вене (Австро‑Венгрия) прошёл первый чемпионат мира по греко‑римской борьбе. В соревнованиях участвовали 26 спортсменов. Борьба — один из древнейших видов спорта: в Древней Греции она входила в программу Олимпийских игр, а в средние века борьба разделилась на прикладную (для боевых целей) и спортивную. В 1896 году греко‑римская борьба вошла в программу первых современных Олимпийских игр и с тех пор присутствует на всех летних Олимпиадах. Россия традиционно считается одной из ведущих стран в этом виде спорта. Российские борцы регулярно завоёвывают медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Яркий пример — Александр Карелин, один из самых титулованных борцов греко‑римского стиля: 3‑кратный олимпийский чемпион, 9‑кратный чемпион мира, 12‑кратный чемпион Европы, 13‑кратный чемпион СССР и России.
Всемирный день черепахи отмечают ежегодно 23 мая. Праздник появился в 2000 году в американском городе Малибу (штат Калифорния). Его инициаторами стали члены Американского общества спасения черепах. Черепахи появились на Земле более 220 млн лет назад, в настоящий момент их насчитывается 365 видов. Черепахи распространены на всех материках, кроме Антарктиды (наземные виды), морские обитают преимущественно в тропических и субтропических зонах. Некоторые виды занесены в Красную книгу России (средиземноморская и дальневосточная черепахи). По данным на 2018 год, более 60% видов черепах находятся под угрозой вымирания или уже исчезли.
День кладоискателя отмечают ежегодно 23 мая. Праздник неофициальный — он возник стихийно в среде любителей поиска артефактов и кладов в начале 2000‑х годов. Его поддержали археологи‑любители, поисковики, коллекционеры и энтузиасты, увлекающиеся историей и краеведением. Есть две версии, почему День кладоискателя отмечается именно 23 мая. По исторической дата приурочена к началу одного из первых масштабных раскопок в Европе, которые стартовали 23 мая. А еще в народном календаре 23 мая чтут святого Симона Зилота, который на Руси считался покровителем кладоискателей. В этот день было принято отправляться на поиски сокровищ — люди верили, что удача будет на их стороне. Сегодня это не просто мечтатели с металлоискателями. К кладоискателям относят людей, изучающих старинные карты и архивные документы, тех, кто исследует забытые уголки земли и заброшенные поселения, участников археологических экспедиций (в т. ч. волонтёров).