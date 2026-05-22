Какой сегодня праздник: Международный день спортивной борьбы

День кладоискателя отмечают ежегодно 23 мая. Праздник неофициальный — он возник стихийно в среде любителей поиска артефактов и кладов в начале 2000‑х годов. Его поддержали археологи‑любители, поисковики, коллекционеры и энтузиасты, увлекающиеся историей и краеведением. Есть две версии, почему День кладоискателя отмечается именно 23 мая. По исторической дата приурочена к началу одного из первых масштабных раскопок в Европе, которые стартовали 23 мая. А еще в народном календаре 23 мая чтут святого Симона Зилота, который на Руси считался покровителем кладоискателей. В этот день было принято отправляться на поиски сокровищ — люди верили, что удача будет на их стороне. Сегодня это не просто мечтатели с металлоискателями. К кладоискателям относят людей, изучающих старинные карты и архивные документы, тех, кто исследует забытые уголки земли и заброшенные поселения, участников археологических экспедиций (в т. ч. волонтёров).