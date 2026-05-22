В парке на Семи ветрах разобрали лишившую волгоградцев сна музыкальную установку

— Детская музыкальная установка была смонтирована на территории благоустраиваемой парковой зоны для использования ее юными посетителями, в комплекте предусмотрены легкие колотушки (маллеты) с полиуретановыми наконечниками, благодаря чему издаваемый установкой звук мягкий и приглушенный. В связи с поступлениями обращений граждан на шум ввиду бросания камней в металлические пластины детского игрового элемента отдельными несознательными гражданами в ночное время, подрядчик проводит работы по снятию элементов музыкального оборудования и транспортировки его к месту хранения, — сообщили в администрации Волгограда.