Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили возможности для расширения внешнеэкономического партнерства региона

Также все шире становится участие предприятий Пермского края на зарубежных рынках. Это происходит посредством участия в различных международных конгрессах, выставках и форумах. В 2025 году представители пермских компаний с деловыми визитами посетили Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ, Узбекистан, Беларусь. С начала текущего года представители Пермского края работали в Казахстане и Вьетнаме. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнеров на поставку решений производства Пермского края.