Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили возможности для расширения внешнеэкономического партнерства региона

22 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, находящийся в Прикамье и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Глава региона подчеркнул, что в Прикамье увеличивается партнерство во внешнеэкономической и гуманитарной областях. Становится все больше мероприятий международного уровня с участием представителей Западного Урала.
Также все шире становится участие предприятий Пермского края на зарубежных рынках. Это происходит посредством участия в различных международных конгрессах, выставках и форумах. В 2025 году представители пермских компаний с деловыми визитами посетили Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ, Узбекистан, Беларусь. С начала текущего года представители Пермского края работали в Казахстане и Вьетнаме. По итогам визитов были сформированы запросы от стран-партнеров на поставку решений производства Пермского края.
Сергей Лавров прибыл в Пермь для участия во вторых Международных общественно-политических слушаниях. В них приняли участие, как очным порядком, так и дистанционно, более четырехсот представителей различных стран Евразии.
Пермский край неслучайно стал площадкой Международных общественно-политических слушаний второй год подряд. Регион находится на стыке Европы и Азии, в точке пересечения транспортных, торговых, экономических и дипломатических путей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермь традиционно принимает у себя дипломатов, парламентариев, общественных деятелей из всех частей планеты — в 2022 и 2024 годах прошли конференции «Европа — Азия: диалог цивилизаций».
«В прошлом году состоялись первые международные общественные-политические слушания в поддержку инициатив президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в части Евразийской безопасности и сотрудничества. Уверен, что такие мероприятия будут проходить и дальше, будут укреплять взаимопонимание, выстраивать конструктивный диалог по проблематике международных и межпартийных отношений», — сказал глава Прикамья.