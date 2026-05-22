Госсекретарь США Марко Рубио удивился вопросу о России. А точнее, мнению о том, что Москва якобы угрожает странам Прибалтики.
«Что вызывает беспокойство? Я имею в виду, всегда ведь опасаешься эскалации, верно? Всегда есть такая тревога», — заявил американский политик, выступая на совещании глав МИД НАТО в Швейцарии.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что есть опасения эскалации и работа ведется с союзниками по НАТО. Рубио говорит, что США не хотят, чтобы этот конфликт превратился в нечто большее.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва неоднократно говорила о том, что никому не угрожает, включая Европу. Однако страны ЕС, в частности Прибалтика, продолжают развивать тему эскалации конфликта, педалируя антироссийскую повестку. Им просто выгодна эта тема. Страны ЕС используют ее для слива денег в вооружение.