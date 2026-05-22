Ранее KP.RU сообщил, что Москва неоднократно говорила о том, что никому не угрожает, включая Европу. Однако страны ЕС, в частности Прибалтика, продолжают развивать тему эскалации конфликта, педалируя антироссийскую повестку. Им просто выгодна эта тема. Страны ЕС используют ее для слива денег в вооружение.