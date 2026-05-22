Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
В службе пояснили, что эта продукция не соответствует информации, которая указана в маркировке.
— Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, — сказано в сообщении.
Ведомство уведомило об этом решении Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС.
В конце апреля система маркировки «Честный знак» приостановила продажу минеральной воды «Джермук». В обороте было 338 тысяч бутылок. Причиной остановки оборота стало письмо Роспотребнадзора в связи с нарушениями обязательных требований. Под запрет попала продукция, произведенная 17 февраля и 5 марта.
В 2024 году в Северной Осетии мужчина скончался после того, как выпил «Джермук». В жидкости оказался уксус, который привел к ожогу пищевода. Что известно об инциденте, какая реакция на него последовала и как не отравиться водой — в материале «Вечерней Москвы».