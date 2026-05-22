В Швейцарии пройдет референдум об ограничении населения до 10 миллионов человек.

Правительство Швейцарии вынесло на референдум 14 июня инициативу по ограничению численности населения. Причем был определен предельный максимум проживающих людей — до 10 млн к 2050 году. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского кабмина.
В первую очередь эта инициатива направлена на сокращение числа мигрантов. Отмечается, что на конец 2025 года население Швейцарии составляло около 9,1 млн человек, увеличившись с 2002 года на 1,7 млн за счет иммигрантов.
Если население Швейцарии превысит 10 млн человек, страна расторгнет соглашение с ЕС о свободном передвижении через два года, аннулирует другие двусторонние соглашения и поставит под угрозу участие в Шенгенском и Дублинском соглашениях, что нарушит сотрудничество в области безопасности и убежища. Причем такая инициатива возникает уже не первый раз, но в прошлом она была отклонена кабмином как вредная для экономики.
