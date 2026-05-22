В Швейцарии пройдет референдум об ограничении населения до 10 миллионов человек

В Швейцарии пройдет референдум об ограничении населения до 10 миллионов человек.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Швейцарии вынесло на референдум 14 июня инициативу по ограничению численности населения. Причем был определен предельный максимум проживающих людей — до 10 млн к 2050 году. Об этом сообщает официальный сайт швейцарского кабмина.

В первую очередь эта инициатива направлена на сокращение числа мигрантов. Отмечается, что на конец 2025 года население Швейцарии составляло около 9,1 млн человек, увеличившись с 2002 года на 1,7 млн за счет иммигрантов.

Если население Швейцарии превысит 10 млн человек, страна расторгнет соглашение с ЕС о свободном передвижении через два года, аннулирует другие двусторонние соглашения и поставит под угрозу участие в Шенгенском и Дублинском соглашениях, что нарушит сотрудничество в области безопасности и убежища. Причем такая инициатива возникает уже не первый раз, но в прошлом она была отклонена кабмином как вредная для экономики.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа страдает от иммигрантов. Больше всего хлопот доставляют украинские беженцы. При этом многие страны ЕС уже начинают принимать меры по выдворению украинцев за свою границу, Словакия стала действовать более кардинально.

